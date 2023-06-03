اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 01:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مدارس الجيزة تتيح اليوم نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023

السبت، 03 يونيو 2023 01:00 ص
مدارس الجيزة تتيح اليوم نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 مدرسة - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتيح مدارس محافظة الجيزة اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 85,17%.

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها أو من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية عبر الرابط  التالي: أضغط هنا

 

يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالفصل الدراسي الثاني بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب 255 طالب وطالبة.

 

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100٪؜.


نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه

نتيجه الشهاده الاعداديه الجيزة

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه في الجيزة

نتيجه الشهاده الإعدادية في الجيزه بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهاده الاعداديه في الجيزة

محافظة الجيزة

محافظه الجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديريه التربيه والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

نتيجة اعدادية الجيزة

نتيجة الاعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة

شهاده الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

صفوف النقل

التظلم على نتيجة الصف الرابعة الابتدائي

التظلم على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالجيزة

التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

رابعة ابتدائي

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17 %

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:42 م

محافظ الجيزة يسلم "ذوى همم" 57 كرسيًا كهربائيًا وتروسيكلًا لذوى الأحد المقبل

الخميس، 01 يونيو 2023 01:05 م

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية.. 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية

الخميس، 01 يونيو 2023 01:54 م

الداخلية تداهم 8 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة

الخميس، 01 يونيو 2023 05:25 م

نائب محافظ الجيزة تتفقد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ببولاق الدكرور

الخميس، 01 يونيو 2023 07:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة