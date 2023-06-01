نائب محافظ الجيزة تتفقد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ببولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة خطتها في رفع كفاءة الشوارع الجانبية والداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بجولة ميدانية للوقوف على أعمال تطوير ورصف شارع ال عامر ومتفرعاته ببولاق الدكرور، من تركيب للانترلوك ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة والبلدورات لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.

وفي نفس الإطار، قامت هند عبد الحليم بتفقد بيت ثقافة زنين للوقوف على إجراءات تطويره ورفع كفاءته لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وشهدت نائب المحافظ بدء أعمال مشروع الإحلال والتجديد الشامل لمركز شباب زنين، وذلك استجابة لمطالب المواطنين ليكون نافذة رياضية للقاطنين بالمنطقة.

شملت الجولة متابعة انتظام العمل بمكتب بريد صفط اللبن الذي تم تجديده لإتاحة كافه الخدمات البريدية للمواطنين بسهولة ويسر بالإضافة إلى تفقد مدرسة مصطفى كامل الرسمية ومجمع المدارس.