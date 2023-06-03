محامى صبرى عبد المنعم: صديق الفنان هو من خطط لعملية النصب

كتب سليم على

كشف طلعت الشريف، محامى الفنان عبد المنعم صبرى، عن مفاجأة، مفادها أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد الذين تم حبسهم من قبل النيابة العامة، صديق شخصى للفنان عبد المنعم صبرى منذ 15 سنة، يدعى "ع،ط" كاتب ومؤلف وهو الوسيط بين الفنان عبد المنعم والمتهمين.

وأضاف الشريف، أن الفنان عبد المنعم صبرى ، بحكم الصداقه التى تجمعهما، طلب منه أن يوفر مشترى للشقة، فاستغل المتهم علاقة الصداقة والثقة بينهما، وخطط لعملية النصب.

كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس 3 متهمين جدد فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، بسرعة ضبط وإحضار 7 متهمين آخرين، حيث تبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين.

كما أمرت النيابة باستدعاء الشخص المقيم بالشقة محل واقعة النصب - المشترى الثانى- يعمل بمهنة المحاماة، لسؤاله حول الواقعة والتأكد من اشتراكه مع المتهمين فى الواقعة من عدمه.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة ، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.