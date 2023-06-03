كتب سليم على

قررت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 متهمين جدد فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، بسرعة ضبط وإحضار 7 متهمين آخرين ، حيث تبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا ، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين.

وكشفت طلعت الشريف الفنان ومحامى الفنان عبد المنعم صبرى، عن مفاجأة أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد، صديق شخصى للفنان عبد المنعم صبرى منذ 15 عاما يدعى "ع،ط" كاتب ومؤلف، وهو الوسيط بين الفنان صبري عبد المنعم والمتهمين، وهو من خطط لعملية النصب.

كما أمرت النيابة باستدعاء الشخص المقيم بالشقة محل واقعة النصب - المشترى الثانى- يعمل بمهنة المحاماة، لسؤاله حول الواقعة والتأكد من اشتراكه مع المتهمين فى الواقعة من عدمه.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، ،15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة ، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.