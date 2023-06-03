اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يلتقى بالزائرين فى ساحة مصر خلال جولاته الميدانية.. صور

السبت، 03 يونيو 2023 09:58 ص
محافظ بورسعيد يلتقى بالزائرين فى ساحة مصر خلال جولاته الميدانية.. صور التقاط صور للأطفال مع المحافظ
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، في إطار جولاته الميدانية لمشاركة المواطنين خلال العطلة الأسبوعية. 
 
والتقى محافظ بورسعيد، عدداً من المواطنين، وحرص على معرفة آراء مواطني بورسعيد حول أعمال التطوير التي جرت بمنطقة الممشى السياحي وساحة مصر، وأيضاً معرفة آراء زائري بورسعيد الذين جاءوا للمحافظة من قبل. 
 
وأكد عدد كبير من المواطنين وزوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، وظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية واهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود التنمية في كافة ربوع المحافظة. 
 
وتمنى المحافظ للمواطنين والزائرين قطاء عطلة اسبوعية سعيدة و الاستمتاع بالشواطئ والحدائق والمتنزهات والمولات والأسواق والمعالم الحضارية المميزة لمحافظة بورسعيد، وخلال اللقاء التقط محافظ بورسعيد مع المواطنين عددا من الصور التذكارية.
 
التقاط صور للأطفال مع المحافظ
التقاط صور للأطفال مع المحافظ

المحافظ في ساحة مصر
المحافظ في ساحة مصر

المحافظ مع احد الأطفال
المحافظ مع احد الأطفال

المحافظ يقبل راس إحدى الفتيات
المحافظ يقبل راس إحدى الفتيات
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

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اخبار محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان



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