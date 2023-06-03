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محافظ المنوفية: فتح سوق السيارات الجديد مجانًا أول أسبوعين

السبت، 03 يونيو 2023 11:26 م
محافظ المنوفية: فتح سوق السيارات الجديد مجانًا أول أسبوعين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

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قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن دخول السيارات مجانا أول أسبوعين من إفتتاح سوق السيارات الجديد واعفاؤها من كافة الرسوم، والمقرر افتتاحه الجمعة القادمة على طريق شبين الكوم قويسنا مدخل  قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية.
 
وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من إقامة سوق السيارات الجديد  مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية ، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.

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