محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية للاطمئنان على سير الامتحانات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية الازهرية بمدينة بنها، وذلك للعام الدراسى 2022-2023، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ الفقة والحديث للشعبة العلمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه الشيخ أيمن محمد عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية، والدكتور جمال سلامة مدير التامين الصحى بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها.

وتفقد الهجان، الامتحانات بمعهد الأزهر النموذجي بنين والمعهد الأزهري النموذجي بنات بمدينة بنها، واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الازهرية.

فيما حرص محافظ القليوبية، على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب

وأكد الشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية، أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحان هذا العام 11734 طالب وطالبة أزهري موزعين على 20 لجنة (البنين 6265 طالب موزعين فى 43 معهد ازهري ب229 فصل والبنات 5469 طالبة موزعة على 41 معهد ازهري ب214 فصل دراسى).

ومن الجدير بالذكر أن غدا الأحد تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية بمادتى الفقة والحديث وسوف تستمر اختبارات الثانوية الأزهرية حتى 12 يوليو المقبل.