اليوم السابع
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السبت، 03 يونيو 2023 09:53 ص
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رئيس الإدارة المركزية بالمنوفية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية

السبت، 03 يونيو 2023 09:29 ص
رئيس الإدارة المركزية بالمنوفية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
المنوفية - محمد فتحى

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تابع الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة المنوفية الأزهرية"  اليوم السبت الموافق2023/6/3، وذلك  للوقوف على مدى سير العمل لاستقبال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي بحضور كل من  عبدالله عجلان مدير إدارة الامتحانات ، عماد ابو العينين مدير امن المنطقة.
 
جاء ذلك لمتابعة توفير إجراءات الأمن و السلامة داخل المركز مع الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر،  الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهري،  مشددا على تفعيل دور الأمن وتواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مراكز الأسئلة ومراعاة الدقة والانضباط في العمل، وعلى أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للمركز مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كما وجه المنطقة بتوفير الجو الآمن للطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بأعمال الامتحانات بكل دقة وحزم. وأنه لا تهاون مع  أي مقصر، ليأخذ كل ذي حق حقه.
 
رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (1)
رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (1)

رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (2)
رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (2)

رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (3)
رئيس الإدارة المركزية يتابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (3)

 


محافظة المنوفية

امتحانات الثانوية الازهرية

الثانوية الأزهرية

توزيع الأسئلة



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