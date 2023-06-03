متهمون بالتخلص من شخص بالقاهرة الجديدة يعترفون: قتلناه بسبب موبايل وندمانين

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"تخلصنا منه بسبب موبايل"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان ب قتل شخص في القاهرة الجديدة، اعتقادا منهما بأنه وراء سرقة موبايل، وأبدى المتهمان ندمهما على ما اقترفت أيديهما في لحظة غضب.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لتعديهما على آخر، ما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة" ولا يمكن إستجوابه، إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها وإتهمهما بإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ بإختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.. وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطاراً بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته المنوه عنها.