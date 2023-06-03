متطوعو وزارة الرياضة بالأقصر يطلقون مشروع "مستقبلنا 4" بمركز شباب البعيرات

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، فعاليات مشروع "مستقبلنا 4"، بمقر مركز شباب البعيرات بمحافظة الأقصر، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وبحضور وإشراف شهاب جمال الدين مسئول مكتب شباب يدير شباب بوزارة الشباب والرياضة، حيث يتم تنفيذ مشروع "مستقبلنا" للمرة الرابعة على التوالى، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة أسوان والثانية بمحافظة دمياط والثالثة بمحافظة الإسماعيلية.

وتم خلال اليوم إقامة العديد من الفعاليات الرياضية ككرة القدم، والكرة الطائرة، والألعاب المختلفة، وفاعليات ثقافية تم تقديم العديد من الندوات فى مواجهة التنمر، وجزء عن أنشطة وفاعليات الوزارة، للترويج لأنشطة الوزارة، وممارسة النشء والشباب للرياضات المختلفة، وفاعليات فنية منها التلوين والرسم، وترفيهية مثل ألعاب الذكاء، وتم ذلك بحضور ما يقرب من 500 طفل وفتاة من المراحل السنية المختلفة التي تتراوح من 7 لـ18 سنة.

كما حضر الفاعلية أعضاء مجلس إدارة مركز شباب البعيرات وحضور أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال فاعليات اليوم، وفى نهاية اليوم تم إقامة حفل الختام وتوزيع الهدايا على المشاركين خلال فاعليات اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مكتب الوكيل الدائم بالوزارة - مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

فيما تقدمت مديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، بالتهنئة للشاب أحمد جابر، بتجديد الثقة له للمرة الثالثة على التوالي كمسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة بمبادرة شباب يدير شباب YLY بمحافظة الأقصر.

وأشاد صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، بكافة جهود مبادرة شباب يدير شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة، وهي من أهم المشروعات الشبابية بالوزارة، والتي حققت مستهدفاتها ونجاحات متعددة منذ عام 2018 في تنظيم الفعاليات بمحافظة الأقصر، مؤكداً على مواصلة الدعم للمبادرة ومتمنياً لهم دوام التوفيق.