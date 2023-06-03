ماذا تعنى "مجموعات الدعم" وعلاقتها بالصحة العقلية؟

كتب حسام الشقويري

سواء كنت تبحث عن دعم لتقديم الرعاية أو الإدمان أو الاكتئاب أو القلق أو أي مشكلة أخرى تتعلق بالصحة العقلية، فإن التغلب على قلقك وحضور مجموعة دعم يمكن أن يكون خطوة قيمة نحو التعافي، ومجموعة الدعم عبارة عن تجمع للأشخاص الذين يواجهون مشكلات مشتركة لمشاركة ما يزعجهم، من خلال تبادل الخبرات، ويمكنهم تقديم الدعم والتشجيع والراحة لأعضاء المجموعة الآخرين، والحصول على نفس الشيء في المقابل، وفقًا لما نشره موقع betterhealth.

وعندما تمر بوقت مليء بالتحديات أو الصدمات، قد يتعاطف أفراد العائلة والأصدقاء ، لكنهم لا يعرفون دائمًا ما سيقولونه أو أفضل الطرق للمساعدة. قد يقدم الأطباء والمهنيون الصحيون في بعض الأحيان دعمًا عاطفيًا بسيطًا ، لكن تركيزهم الأساسي دائمًا ما يكون طبيًا.

وتم تطوير مجموعات الدعم للانضمام إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع ظروف صعبة مماثلة معًا، قد يكون ذلك هو التعامل مع حالة طبية معينة، مثل السرطان أو الخرف، أو مشكلة الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو القلق أو الفجيعة أو الإدمان، على سبيل المثال، أو رعاية أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين يواجهون مثل هذه المشكلة، مهما كانت المشكلات التي تواجهها أنت أو أحد أفراد أسرتك، فإن أفضل دواء يمكن أن يكون غالبًا صوت الأشخاص الذين ساروا في حذائك.

وتقدم مجموعة الدعم مكانًا آمنًا حيث يمكنك الحصول على معلومات عملية وبناءة ومفيدة. ستتمتع بفائدة التشجيع ، وستتعلم المزيد عن التعامل مع مشاكلك من خلال التجارب المشتركة. كما أن الاستماع من الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أقل وحدة في مشاكلك.

في حين أنه من الطبيعي تمامًا الشعور بالتحفظ أو القلق أو القلق بشأن الانضمام إلى مجموعة دعم ، يمكن أن يساعد ذلك في تبديد بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول هذه المجموعات وكيفية عملها.