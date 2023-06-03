لقاءات الرواق الأزهرى ومهرجان كشفي سنوي لعشائر الجوالة بشباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات الرواق الأزهري بمركزى شباب الحلافى وشنو، حول "نماذج من حياة الصحابة" التي تنظمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء اليوم تناول نماذج من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهدف تقديم نماذج من كريم خصالهم و رفعة منزلتهم لتشجيع النشء المشاركين على القراءة في الأثر وإتباع خطواتهم واتخاذهم مثل أعلى في الأخلاق والشجاعة، اللقاءات قدمها بشباب الحلافى، الشيخ السيد عثمان الواعظ الدينى بالأزهر الشريف والشيخ علي عرابي بمركز شباب شنو، مشيراً إلى استمرار تقديم لقاءات الرواق ضمن المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمركزى الشباب، بمشاركة 50 طليع من أعضاء مراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة و الجوالات بإدارة شباب قلين، ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة.

ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دور الفرق الكشفية فى إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق.

تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفى وعدد من المسابقات "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، ،مشروع خدمة عامة للعشائر المشاركة" بحضور أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء 13مركز شباب تابعين للإدارة، وانتهى المهرجان بتكريم أعضاء الفرق الكشفيه، وتقام فاعليات المهرجان بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين و عبد الفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي بالمديرية وبحضور مصطفى الخطيب، منسق النشاط الكشفي بالمديرية وفريق عمل الإدارة.



الرواق الازهري بشباب كفر الشيخ



جانب من المعسكر الكشفي



حضور كبير من الاطفال بالرواق الازهري