لص متعلقات المواطنين بمدينة نصر يعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، أن العاطل المتهم ب سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة في منطقة مدينة نصر، اعترف بارتكابه عدد (6) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وأشارت التحقيقات إلى أنه باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ( طالب - مقيم بدائرة القسم ) بسابقة تعرفه على أحد الأشخــــاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة قام بالتحصل منه على مبلغ مالى "قيمة إيجار السيارة" ، وكذا هاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف فى مساعدته لمعاينة السيارة .. إلا أنه غافله ولاذ بالفـــرار بالسيارة مُستولياً على المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مُــؤجرة لـ ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليهــا، وبحوزتــه مـبلغ مالى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات الواقعة وكذا متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب.