وقال لافروف - في كلمته بجلسة منتدى المؤرخين (الروسى- البيلاروسى) والتي ألقتها نيابة عنه ناديجدا بارينوفا مديرة قسم الوثائق والتاريخ بالخارجية الروسية وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الغرب لا يتخلى عن محاولات تزييف التاريخ، حيث يتم إعادة كتابة الكتب المدرسية، وتشويه الحقائق، ويتم هدم النصب التذكارية والتماثيل ، والهدف من كل ذلك واضح وهو زرع العداء بين الأعراق والطوائف، والتحريض على العداء والتشاجر بين شعوبنا الشقيقة على أمل منع زيادة تعزيز دولة الاتحاد".

وأضاف "لا يمكن مقاومة مثل هذه المحاولات إلا من خلال إعادة تكوين صورة موضوعية للماضي".



وتابع "لافروف":"في المستقبل سيكون من الممكن التفكير في التحضير من خلال الجهود المشتركة لدراسة عن تاريخ دولة الاتحاد، خاصة وأنه توجد خبرة متراكمة للعمل في هذا المجال".