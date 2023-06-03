اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 05:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كهرباء جنوب القاهرة: الإيصال المميكن يشمل بيانات دقيقة عن المشترك

السبت، 03 يونيو 2023 05:00 ص
كهرباء جنوب القاهرة: الإيصال المميكن يشمل بيانات دقيقة عن المشترك وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، أن الإيصال المميكن الجديد يشمل بيانات دقيقة عن المشترك وتوقيت السداد واسم المحصل والعنوان تفصيلي وكود السداد الإلكترونى والقراءات السابقة والحالية.

وأوضح عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الشركة نجحت من خلال إدارة  الشئون المالية والتجارية برئاسة المحاسب هانى الجندي من التحصيل الممكين لـ5 ملايين مشترك  بنسبة 100% من إجمالى عدد المشتركين.

وأضاف عبد الدايم، أن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى أو عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات، بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

وأضاف عبد الدايم أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك فى أقل من 6 أشهر منذ بدء التجربة.


الكهرباء

فواتير الكهرباء

إلغاء فواتير الكهرباء المطبوعة

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

فاتورة الكهرباء

طباعة فاتورة الكهرباء

مدحت فودة



الموضوعات المتعلقة

تنظيف مكثف وموتور الثلاجة يساعد على خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:00 ص

هل يمكنك تقسيط فاتورة الكهرباء المرتفعة؟ الكهرباء تجيبك.. فيديو

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:18 م

التحول الرقمى.. 3 ملايين مواطن سددوا فواتير الكهرباء من خلال "التحصيل المميكن" بالقاهرة.. السداد بالفيزا بدأ من أبريل.. المنظومة تقضى على أشكال التلاعب فى محاسبة المشتركين وتجبر المحصل على توريد الأموال يوميا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:00 م

شغل غسالة الملابس بكامل حمولتها لخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:00 م

تعرف بالخطوات على كيفية توفير 30% من فاتورة الكهرباء في فصل الصيف.. "فيديو"

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 ص

10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:00 ص

مش محتاج تنزل من بيتك سدد فاتورة الكهرباء اليكترونياً بهذه الطريقة

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 ص

استعمال مبرد المياه بهذه الطريقة يرفع فاتورة الكهرباء خلال الصيف.. اعرف التفاصيل

الخميس، 16 مارس 2023 03:00 ص

10 خطوات هتساعدك تخفض فاتورة الكهرباء فى "رمضان"... اعرف التفاصيل

السبت، 25 فبراير 2023 01:00 ص

احذر من إهدار الطاقة أبريل أول فواتير الكهرباء لأشهر الصيف.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة