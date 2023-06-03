كهرباء جنوب القاهرة: الإيصال المميكن يشمل بيانات دقيقة عن المشترك

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، أن الإيصال المميكن الجديد يشمل بيانات دقيقة عن المشترك وتوقيت السداد واسم المحصل والعنوان تفصيلي وكود السداد الإلكترونى والقراءات السابقة والحالية.

وأوضح عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الشركة نجحت من خلال إدارة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحاسب هانى الجندي من التحصيل الممكين لـ5 ملايين مشترك بنسبة 100% من إجمالى عدد المشتركين.

وأضاف عبد الدايم، أن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى أو عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات، بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

وأضاف عبد الدايم أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك فى أقل من 6 أشهر منذ بدء التجربة.