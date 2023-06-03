كندا.. إجلاء الآلاف من مقاطعة كيبيك بسبب حرائق الغابات

كتب محمد جمال

وُجهت السلطات الكندية، الجمعة، أمراً إلى نحو 10 آلاف شخص بإخلاء مدينة فى مقاطعة كيبيك لمواجهة حرائق الغابات، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وأعلن رئيس بلدية مدينة "ست إيل" الواقعة على نهر سانت لورانس، ستيف بوبر، حالة الطوارئ المحلية والإخلاء الإلزامي بعد أن "تقدمت حرائق الغابات بسرعة كبيرة" بين عشية وضحاها.



وفي أنحاء كندا، ما زال أكثر من 210 حرائق مستعرةً بعد احتراق أكثر من 2,7 هكتار. وتم إجلاء ما مجموعه 29 ألف شخص.



وبعد اندلاع حرائق كبيرة في غرب البلاد في مايو، لا سيما في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، تحولت عمليات مكافحة الحرائق في الأسبوع الماضي، إلى نوفا سكوشا على ساحل المحيط الأطلسى، بعد طقس حار وجاف.