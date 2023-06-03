وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /السبت/، أن العاصفة الاستوائية "ماوار" أدت إلى زيادة هطول الأمطار، حيث نقل شخص إلى المستشفى إثر وقوع انهيار أرضي في إحدى ضواحي العاصمة طوكيو في وقت مبكر اليوم.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة قد تجاوزت ذروتها في الكثير من المناطق، إلا أن التربة أصبحت مفككة وارتفع منسوب الأنهار في الكثير من الأماكن.