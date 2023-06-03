كتب محمد جمال

أعلن مسؤولون يابانيون اليوم السبت، أن أمطارا غزيرة تسببت بمقتل شخص واحد وفقدان اثنين آخرين في الأرخبيل بينما دعى مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء مناطقهم الجمعة.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين على توخي الحذر من وقوع انهيارات أرضية، وفيضان الأنهار، بسبب استمرار هطول الأمطار بمعدلات قياسية على عدة أنحاء بالبلاد.