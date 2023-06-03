فوكسكون تبدأ إنتاج أيفون بالهند بداية من أبريل 2024.. اعرف التفاصيل

وقالت الحكومة إنه سيتم تسليم أرض المصنع إلى شركة فوكسكون بحلول الأول من يوليو ، مضيفة أن المشروع ، بقيمة 130 مليار، ومن المتوقع أن يخلق حوالي 50000 فرصة عمل، وفقًا لموقع gadgets360.

ووضعت شركة Foxconn، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم ، هدفًا لتصنيع 20 مليون جهاز أيفون سنويًا في المصنع في Devanahalli، في ضواحي عاصمة الولاية ومركز التكنولوجيا بنغالورو.

وقد أقدمت الشركة على خطوة نقل الإنتاج من الصين إلى الهند، لتجنب الخسائر الناتجة عن الإغلاق في الصين والتى أدت إلى تعطيل إنتاج أجهزة أيفون الجديدة والمنتجات الأخري، كما تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا إلى تجنب تضرر أعمالها بسبب التوترات بين بكين وواشنطن.