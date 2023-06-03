غلق 18 معبرا مخالفا على السكة الحديد بمركز أبو المطامير فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، مشددة على عدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وناشدت نائب محافظ البحيرة المواطنين عدم إنشاء اى معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانونى تم اغلاقة على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء محمد عمار بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 18 معبر غير قانوني ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر .