اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 18 معبرا مخالفا على السكة الحديد بمركز أبو المطامير فى البحيرة

السبت، 03 يونيو 2023 12:42 م
غلق 18 معبرا مخالفا على السكة الحديد بمركز أبو المطامير فى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، مشددة على عدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
وناشدت نائب محافظ البحيرة المواطنين عدم إنشاء اى  معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانونى تم اغلاقة  على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
 
وفى هذا السياق قامت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء  محمد عمار بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق  18 معبر غير قانوني ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر .
 
 
 
 

معابر سكة حديد

محافظة البحيرة

إغلاق معابر

أبو المطامير

قطارات السكة الحديد

نائب محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة