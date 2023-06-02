تدعيم مستشفى الحميات فى دمنهور بأحدث جهاز أشعة متعدد المقاطع لأول مرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

وشددت على رفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وفى هذا السياق قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة في البحيرة، بمتابعة عملية توريد جهاز الأشعه المقطعية لمستشفى حميات دمنهور، وهو يعد إضافة قوية للعمل بالمستشفي ، مما يساهم فى تقديم الخدمات الصحية اللازمة لكافة أبناء المحافظة .

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن جهاز الأشعة الجديد يتميز بدقه فائقة فى التصوير بمقاطع متناهية الدقة، ما يتيح أعلى درجه من التفاصيل وأعلى درجه من الجوده.

لافتا إلى أن جهاز الاشعة متعدد المقاطع "16 مقطعا" أحدث طراز، وتتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع امكانية الحصول على أعلى جودة فى التصوير بجرعات إشعاعيه أقل ، وكذلك كميات أقل من الصبغات الغير مؤينة وذلك لجميع الأعضاء الداخليه فى الجسم.

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن خالص شكره لوزارة الصحة لتدعيم كافة المستشفيات بالبحيرة بالأجهزة التكنولوجية والمستلزمات الطبية الحديثة وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.