رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة.. والإعلان مساء اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تتيح محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، عبر موقعها الإلكترونى، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 85.1%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالبا وطالبة حضر منهم 184352 طالبا وطالبة ونجح 156799.

ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم على اللينك التالى:

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.