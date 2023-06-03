طلاب "الأهرام الكندية" يطلقون أول موقع إلكتروني يجمع بين "الطب النفسي واللايف كوتشينج"

كتبت أسماء أمين

أطلق طلاب جامعة الأهرام الكندية "سكون" ويعتبر أول موقع إلكترونى فى مصر يجمع بين "الطب النفسى واللايف كوتشينج" كما أن الموقع يقدم العديد من الخدمات وهي:

طب نفس الأطفال، والكبار، والاستشارات الأسرية، جميع التخصصات المتاحة على موقع

سكون وكذلك يتم عقد جلسات علاج جماعية، الموقع يعمل على تلبية احتياجات المرضى فى ظل ازدياد الطلب على الدعم النفسى بعد زيادة الوعى بالاحتياج للطبيب النفسى.

وقال الطلاب: إن الاهتمام بالصحة النفسية، واحدة من اهم الموضوعات التى اهتمت لها الحكومة المصرية اهتماما كبيراً ووضعتها ضمن رؤيتها 2030، وهو ما جعلنا نتوجه إلى إنشاء موقعاً إلكترونياً لنشر الوعى والاستشارات عن الصحة النفسية، بالتزامن مع زيادة الطلب على الاستشارات النفسية عبر الإنترنت ولذلك ذهب أربعة أعضاء من فريق سكون إلى المقابلة مع معالى الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة والمغتربين المصريين ومؤسسة فاهم لدعم الصحة النفسية لشرح فكرة موقع سكون. ولقد أحبت الفكرة ووافقت على مساعدتهم ودعمهم.

شارك فى إنشاء الموقع مجموعة من الطلاب هم (حنان أنور، يمنى مصطفى، ميرنا عماد، ناهد جميل، فرح الشناوى، احمد جمال، فهد جمال، فاطمة عبد السلام) وكان تحت إشراف الدكتورة (هالة رشاد، وسها مجاهد)