اليوم السابع
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طلاب بإعلام يبتكرون تطبيقا للتجميل والعناية وتجهيزات الزفاف ضمن مشروع تخرج

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:41 م
طلاب بإعلام يبتكرون تطبيقا للتجميل والعناية وتجهيزات الزفاف ضمن مشروع تخرج جامعة الأهرام الكندية
كتب محمد صبحى

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ابتكر مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية بقسم الإعلانات والعلاقات العامة تطبيق يسمي" him&her” هو عباره عن جمع خدمات التجميل والعناية لكل من النساء والذكور مثل صالونات التجميل وصالونات الحلاقة والمساج و العناية بالأظافر، وما إلى ذلك كما يمكن تحديد الموقع لمعرفة أقرب الخدمات.
 
وأوضح الطلاب، أنه يمكن التعرف على كل تفاصيل الزفاف وحجزها من خلال التطبيق بضغطة زر واحدة و بالميزانية التي تحددها لتسهيل عملية الحجز، لذا يعتبر هذا التطبيق من أول التطبيقات في مصر تجمع كل خدمات التجميل والعناية والزفاف في تطبيق واحد.
 
أيضًا من مميزات التطبيق توفير الخصومات و العروض لأي خدمة و معرفة الأراء و التقييمات حول الخبراء و تحديد الموقع لمعرفة أقرب الخدمات كما يمنحك ميزة اختيار جميع تفاصيل زفافك وفقا لقدرتك المالية.
 
وأكد الطلاب أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذا التطبيق هو تسهيل الحجوزات لأي خدمه في قسم التجميل و العنايه و التخطيط لحفل الزفاف بسهولة وتوفير فرصة أكبر للعديد من الاختيارات
 
المشروع تحت اشراف دكتور: شريف مودي، و المعيدة: بريهان هاني بقسم الاعلانات و العلاقات العامة، ويتضمن هذا المشروع ثمانية طلاب بإعلام الاهرام الكنديه:
هبه الله ايهاب، ميار السيد، شيماء عبد الرازق، يمني اسامه، مريم حميد، ندي اشرف، امجد هشام، محمد سمير.
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طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام

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مشروع تخرج

 


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