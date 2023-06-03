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ضبط لص يسرق الدراجات البخارية بكفر الشيخ

السبت، 03 يونيو 2023 08:18 م
ضبط لص يسرق الدراجات البخارية بكفر الشيخ حبس.. أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفر الشيخ.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ) باكتشافه عدم تواجد دراجته النارية حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.
 
بإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية- مقيم بذات المحافظة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.. وبإستدعاء الشاكى تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

سرقة

الداخلية

حوادث

كفر الشيخ



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