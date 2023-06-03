اليوم السابع
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ضبط عنصر خطر مطلوب أمنيا لحيازته أسلحة وذخائر والاتجار بالمخدرات فى الدقهلية

السبت، 03 يونيو 2023 01:11 م
ضبط عنصر خطر مطلوب أمنيا لحيازته أسلحة وذخائر والاتجار بالمخدرات فى الدقهلية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية_محمد الحبشي

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تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق والتعاون مع مباحث مركز شرطة دكرنس، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي تخصص في الإتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث، بتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على أحمد. ع. ا ال، وشهرته بن سومه، 31 عاما، مقيم قرية ديمشلت دائرة مركز شرطة دكرنس، مطلوب أمنيا لاتخاذه من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحا لمزاولة نشاط إجرامي، حيث تخصص في الإتجار في مخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والترويج علي عملائه بكميات كبيرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (120 طربه لمخدر الحشيش زنه 15 كيلو جرام، بندقية آلية، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء التحريات.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، تم تحرير محضر بالواقعه وتحويله للنيابه العامه، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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