مصرع عامل فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالدقهلية

لقى عامل مصرعه، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة بيك أب، بطريق (المنزلة - السلام) بنطاق مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية. كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة العام، بوصول "السيد أحمد السيد بدير"، 23 عامًا، عامل ومقيم قرية البصايلة دائرة المركز "جثة هامدة" اثر حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المتوفي ،60 عامًا، عامل، قرر أنه حال قيادة نجله دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" وسيره بها على طريق (المنزلة - السلام)، وأمام كوبري عاشور، اصطدمت به بالمواجهة السيارة (د ل ب 7981) نقل بيك أب مما أدى إلى انحرافه وإنقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث إصابته التى أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.