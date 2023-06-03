صعق كهرباء يتسبب في إنهاء حياة سيدة داخل مسكنها بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أصيبت سيدة بصعق كهربائي في الطالبية، مما أسفر عن مصرعها، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع سيدة داخل مسكنها في الطالبية. انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى مكان الحادث، وتبين أن سيدة أصيبت بصعق كهربائي داخل حمام مسكنها، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.