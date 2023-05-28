اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 11:29 م
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صحة المنوفية: 30 مايو قافلة طبية بقرية السلام لمدة يومين

الأحد، 28 مايو 2023 11:00 م
صحة المنوفية: 30 مايو قافلة طبية بقرية السلام لمدة يومين قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار القوافل الطبية بشتى أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية السلام التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، شاملة كافة التخصصات يومى 30 مايو و1يونيو 2023.
 
وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن القافلة تتم تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى كافة التخصصات للكشف المرضى وتوفير العلاج لهم مجانا .
 
وأشارت خضر على أن القوافل الطبية التى يتم تنظيمها بقرى المحافظة تلقى ترحابا كبير من أهالينا فى القرى والعزل والنجوع لأنها تقدم خدمات صحية عالية .

محافظة المنوفية

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