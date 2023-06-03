صحة البحر الأحمر تنظم رحلة ترفيهية لمرضى الأورام فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية ب مديرية الصحة بالبحر الأحمر ، رحلة ترفيهية بحرية بالغواصة لمرضى الأورام بمستشفى الغردقه العام، والتي شملت فقرة للفلكلور الشعبي وجبة غذائية ورؤية الأسماك والشعب المرجانية.

وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها، أن تنظم المديرية كل فترة رحلة ترفيهية لمرضى الأورام لترك أثر بالغ في تحسين الحالة المزاجية للمرضى، بما يسهم في تحسين حالتهم الصحيه ويخفف عنهم أعباء المرض.

واعرب المرضي عن سعادتهم بمثل هذه الرحلات التي ترفع من روحهم لمعنوية، وإعطائهم طاقة متجددة لتحمل رحلة العلاج، حيث جاءت الرحلة بناء علي توجيهات الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحه بالبحر الأحمر وتحت إشراف جمال مصطفى مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

من جانبه قال الدكتور اسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة أن الاهتمام بالمرضى يكون اهتماما شاملا من حيث توفير البيئه المناسبه للعلاج وأيضا تحسين حالتهم النفسية بما يساعد في تقبلهم للعلاج داخل المؤسسات الصحيه وان راحة المرضى هي الهدف الذي يسعى اليه جميع العاملين بالمنظومة الطبية بالبحر الاحمر.