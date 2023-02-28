فحص 70 ألف طالب بالبحر الأحمر فى مبادرة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس.

وأكدت المديرية أن المبادرة تتم حرصاً على سلامة الطلاب وحفاظاً على صحتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

من جانبه قال الدكتور وليد جمال، مدير فرع التأمين الصحى بالبحر الأحمر، أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، تم فحص 70 ألفا و300 من طلبة المدارس الابتدائية منذ استكمال المبادرة فى 150مدرسة بمدن البحر الأحمر .

وأوضحت الدكتورة ليلى عبد الفتاح مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة المحافظة أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية

وأكدت أن المبادرة تهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وقام فريق المبادرة الغردقة بفحص مدارس الغردقة وعددها 60 مدرسة تستهدف 43501 طالب وطالبة بمدينة الغردقة، ويضم فريق مدينة الغردقة كلا من اسراء ابراهيم امين، رئيس فريق، ونهى كرم أحمد فنى تمريض تأمين، وعمر الورداني، مدخل بيانات، ورنا كامل مدخل بيانات .



الكشف على الطلاب



جانب من اجراء الفحوصات



فريق الكشف على طلاب مدارس الغردقة



مبادرة اكتشاف وعلاج سوء التغذية للطلاب



