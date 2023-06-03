"سقط مغشيا عليه".. مقتل نجار مسلح بسبب مشاجرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ نجار مسلح أنفاسه الأخيرة إثر حدوث مشاجرة بين نجليه وآخرين نطاق بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم القبض على الطرف المتسبب فى المشاجرة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" شعلان ع ش" 57 عاما نجار مسلح مقيم بندر بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة المجنى عليه إثر حدوث مشاجرة بين نجليه طرف أول، وسيدة ونجلها وشاب طرف ثانى بسبب خلافات بينهم، وبعد انتهاء المشاجرة توفي المجني عليه فور وصوله منزله، وتم ضبط الطرف الثانى، وتحرير محضرا بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.