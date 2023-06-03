حياة كريمة بالشرقية.. البدء في أعمال تطوير مستشفى الحسينية المركزى

أشرف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على اعمال، تسليم موقع داخل مستشفى الحسينية المركزى، للشركة المنفذة لأعمال التطوير، فى حضور اللجنة الهندسية، وتحديد الأماكن البديلة لنقل وتقديم الخدمة الطبية بها، أثناء تنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزى، منذ فترة، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوى لها لخدمة أهالى شمال الشرقية، والتى تخدم أكثر من 408 آلاف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، وجه الوزير بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبنى جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقى الخدمات المتقدمة التى شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتى تعمل بطاقة استيعابية 148 سرير منهم 12 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعى، وقسم الكلى الصناعى، والمزود بعدد 74 ماكينة، ويخدم 224 مريض كلى، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 4.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية القلب، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبى عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المبانى القديمة، وربط المبانى الجديدة ببعضها، بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.

كما تفقد، الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومطبخ المستشفى، وغرفة الغازات، مؤكداً على أهمية إتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية.

وفى سياق متصل قام وكيل الوزارة بتفقد المركز الطبى القديم بسعود، لمعاينته على الطبيعة، وتحديد مدى الاستفادة منه فى نقل بعض الخدمات بمستشفى الحسينية إليه، والاتفاق النهائى على الأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية أثناء أعمال التطوير المزمع تنفيذها بالمستشفى، خلال الأيام القادمة.