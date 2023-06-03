جنايات كفر الشيخ تقرر تأجيل محاكمة متهم بقتل طالب لجلسة 5 يونيو الجارى

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، تأجيل نظر قضية محاكمة قاتل الطالب كرم محمد الشهاوي، والذي لقي مصرعه عقب صلاة الفجر، وذلك أثناء خروجه من المسجد، بكفر الشيخ، بعد أن تعدى عاطل عليه بالضرب على الرأس، فأحدث به إصابة تسببت في وفاته بعدها بساعات، لجلسة 5 يونيو الجارى.

وشهدت المحاكمة حضور المتهم “ع. ع. ع. ع. ح” 23 عاما، بدون عمل ومقيم بمركز الحامول، وكذلك شهدت إجراءات أمنية مشددة وذلك قبل بدء إجراءات المحاكمة.