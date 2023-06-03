جراحة السمنة للبالغين.. تعرف على الفوائد والمخاطر

إيناس البنا

جراحة السمنة هي إجراء لإنقاص الوزن يتم إجراؤه على الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين لم يتمكنوا من إنقاص الوزن من خلال تعديلات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والمكملات الغذائية.

هذه واحدة من أفضل التقنيات البديلة التي تُمارَس الآن بشكل متزايد وهي بالون إنقاص الوزن، والذي لا يتطلب جراحة أو تنظيرًا ويضمن خسارة 10 15٪ في إجمالي وزن الجسم (TBW)، وتتضمن جراحة علاج البدانة تغيير الجهاز الهضمي للحد من تناول الطعام أو تقليل امتصاص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

فوائد جراحة السمنة للبالغين وفقًا لموقع "onlymthealth"، في حين أنه يمكن أن يكون له فوائد كبيرة للبالغين الذين يعانون من السمنة، إلا أنه يحمل أيضًا بعض المخاطر، دعنا نستكشف كلاً من الفوائد والمخاطر المرتبطة بجراحة علاج البدانة.



إنقاص الوزن بشكل كبير: يمكن أن تؤدي جراحة علاج البدانة إلى فقدان الوزن بشكل كبير ومستمر، وتقليل الوزن الزائد (EBW) بنسبة 70٪ أو أكثر.



الحفاظ على الوزن على المدى الطويل: توفر جراحة إنقاص الوزن فرصة أفضل للحفاظ على الوزن على المدى الطويل مقارنة بالطرق التقليدية، يمكن أن يساعد الأفراد على اتباع عادات غذائية جديدة وتعزيز نمط حياة أكثر صحة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مستمر.



تحسين الظروف الصحية المرتبطة بالسمنة: يمكن أن تؤثر جراحة السمنة بشكل إيجابي على الحالات الصحية المرتبطة بالسمنة ، وخاصة ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري من النوع 2 وتوقف التنفس أثناء النوم وحتى السرطان، يعاني العديد من المرضى من تحسن أو حتى حل كامل لهذه الحالات بعد الجراحة.



استقلاب أسرع: يصبح من الأسهل ممارسة الرياضة مع فقدان الوزن، يعزز التمرين قدرة جسمك على حرق الدهون بشكل فعال، من أمثلة هذه الأنشطة ركوب الدراجات والمشي والسباحة، بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأنسولين يقلل أيضًا من ميل الجسم لتخزين الدهون.



تحسين جودة الحياة: يمكن لفقدان الوزن أن يحسن نوعية حياة الفرد من خلال تعزيز احترام الذات والقدرة على الحركة والرفاهية العامة، قد يشعر المرء بتغيير إيجابي في مستويات الطاقة والصحة العقلية.



عمر أطول: ثبت أن جراحة إنقاص الوزن تعمل على تحسين متوسط العمر المتوقع بنسبة تزيد على 40%. المخاطر المصاحبة لجراحة السمنة للبالغين على الرغم من أن هذا الإجراء يأتي مع الكثير من الفوائد، إلا أن بعض المخاطر لا تزال قائمة، دعونا نلقي نظرة على تلك المخاطر.



مخاطر الجراحة: مثل أي إجراء جراحي، يمكن أن تكون هناك مخاطر مرتبطة بالتخدير والنزيف والعدوى والمضاعفات المحتملة الأخرى، ومع ذلك، تعتبر جراحات علاج البدانة آمنة بشكل عام، وخطر حدوث مضاعفات خطيرة منخفض نسبيًا.



نقص التغذية: يمكن أن تؤثر أنواع معينة من جراحات السمنة، مثل المجازة المعدية، على امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، قد يحتاج المرضى إلى تناول مكملات غذائية مدى الحياة والخضوع للمراقبة المنتظمة لمنع أوجه القصور.



حصوات المرارة: يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع والتغيرات في الأحماض الصفراوية إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة، هذا شائع بشكل خاص بعد أول عامين من الجراحة ، وفي بعض الحالات ، قد يتطلب استئصال المرارة أيضًا.



فقر الدم: الاثني عشر هو الجزء الأولي من الأمعاء الدقيقة حيث يتم امتصاص معظم الحديد من الأطعمة مثل الفول واللحوم والحبوب المدعمة بالحديد. ولكن بعد إجراء عملية المجازة المعدية، لا يتم استخدام العفج في معالجة الطعام، وبالتالي ، قد يزداد خطر الإصابة بفقر الدم ، خاصةً بعد إجراء جراحة المجازة المعدية (RYGB).