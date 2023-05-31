تعرف على أسباب مشكلات الوزن والسمنة عند الأطفال

كتب – حسام الشقويرى

بالنسبة لبعض الأطفال، قد تتحول دهون الأطفال إلى مشكلة صحية. ويعاني واحد من كل أربعة أطفال ومراهقين في البلدان المتقدمة من زيادة الوزن أو السمنة. الوزن الزائد يعرض الأطفال لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والربو، وفقا لما نشره موقع helpguide

إذا كنت تشاهد طفلك وهو يعاني من وزنه ، فمن السهل أن تشعر بالإرهاق أو العجز. ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لمساعدة طفلك. يمكن أن يؤدي تشخيص مشاكل الوزن والسمنة في أقرب وقت ممكن إلى تقليل خطر إصابة طفلك بحالات طبية خطيرة مع تقدمه في السن. ومن خلال إشراك جميع أفراد الأسرة ، يمكنك كسر حلقة مشاكل الوزن والسمنة ، وتعزيز الصحة البدنية والعقلية لطفلك ، ومساعدته على إقامة علاقة صحية مع الطعام تستمر مدى الحياة. مهما كان وزن طفلك ، أخبره أنك تحبه وأن كل ما تريد فعله هو مساعدته على أن يكون سعيدًا وصحيًا.

هل طفلك يعاني من زيادة الوزن؟

ينمو الأطفال بمعدلات مختلفة في أوقات مختلفة ، لذلك ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من زيادة الوزن. يستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI) قياسات الطول والوزن لتقدير كمية الدهون في الجسم لدى الطفل. ومع ذلك ، في حين أن مؤشر كتلة الجسم عادة ما يكون مؤشرًا جيدًا ، إلا أنه ليس مقياسًا مثاليًا للدهون في الجسم ويمكن أن يكون مضللاً في الأوقات التي يمر فيها الأطفال بفترات من النمو السريع.

ويعد فهم كيفية زيادة وزن الأطفال في المقام الأول خطوة مهمة نحو كسر الحلقة. تحدث معظم حالات السمنة لدى الأطفال بسبب الإفراط في تناول الطعام وقلة ممارسة الرياضة. يحتاج الأطفال إلى غذاء كافٍ لدعم النمو الصحي والتطور. ولكن عندما يتناولون سعرات حرارية أكثر مما يحرقونه على مدار اليوم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

قد تشمل أسباب مشاكل الوزن عند الأطفال ما يلي:

سهولة الوصول إلى الوجبات السريعة الرخيصة وعالية السعرات الحرارية والوجبات السريعة.

كميات أكبر من الطعام ، سواء في المطاعم أو في المنزل.

يستهلك الأطفال كميات كبيرة من السكر في المشروبات المحلاة ويختبئون في مجموعة من الأطعمة.

يقضي الأطفال وقتًا أقل في اللعب النشط بالخارج ، ووقتًا أطول في مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو والجلوس أمام الكمبيوتر.

ألغت العديد من المدارس أو قلصت برامج التربية البدنية الخاصة بهم.

أساطير وحقائق حول مشاكل الوزن والسمنة عند الأطفال

الخرافة الأولى: السمنة لدى الأطفال وراثية ، لذا لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك.

الحقيقة: بينما تؤثر جينات الشخص على الوزن ، فهي ليست سوى جزء صغير من المعادلة. على الرغم من أن بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة لاكتساب الوزن من غيرهم ، فإن هذا لا يعني أن مصيرهم مشاكل الوزن. يمكن لمعظم الأطفال الحفاظ على وزن صحي إذا أكلوا بشكل صحيح ومارسوا الرياضة.

الخرافة الثانية: يجب اتباع نظام غذائي للأطفال الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

الحقيقة: ما لم يوجه طبيب طفلك خلاف ذلك ، فإن علاج السمنة في مرحلة الطفولة ليس إنقاص الوزن. يجب أن يكون الهدف هو إبطاء أو إيقاف زيادة الوزن ، مما يسمح لطفلك بالنمو إلى وزنه المثالي.

الخرافة الثالثة: إنها مجرد دهون أطفال. سوف يتفوق الأطفال على الوزن.

الحقيقة: لا تؤدي السمنة لدى الأطفال دائمًا إلى السمنة في مرحلة البلوغ ، ولكنها تزيد من المخاطر بشكل كبير. غالبية الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في أي وقت خلال مرحلة ما قبل المدرسة أو المدرسة الابتدائية لا يزالون يعانون من زيادة الوزن عند دخولهم سن المراهقة. معظم الأطفال لا يتغلبون على المشكلة.

لمكافحة مشاكل الوزن ، أشرك جميع أفراد الأسرة

تبدأ العادات الصحية في المنزل. أفضل طريقة لمحاربة أو منع السمنة لدى الأطفال ومشاكل الوزن هي جعل الأسرة بأكملها على مسار أكثر صحة. إن اتخاذ خيارات غذائية أفضل وأن تصبح أكثر نشاطًا سيفيد الجميع ، بغض النظر عن الوزن.

يمكنك أيضًا إحداث تأثير كبير على صحة أطفالك من خلال المشاركة في تفاصيل حياتهم. يمكن لقضاء الوقت مع أطفالك - التحدث عن يومهم واللعب والقراءة والطهي - أن يزودهم بتعزيز احترام الذات الذي قد يحتاجون إليه لإجراء تغييرات إيجابية.