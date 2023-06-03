اليوم السابع
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تعرف على توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات بالمجمع المقدس

السبت، 03 يونيو 2023 12:48 م
تعرف على توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات بالمجمع المقدس المجمع المقدس
كتب ـ محمد الأحمدى

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عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، وحضور 107 من أعضائه البالغ عددهم 138 عضوًا.
 
 
وجاء أبرز توصيات المجمع المقدس فى لجنة شؤون الإيبارشيات:
 
- تشجيع عمل لجنة التكريس البتولي مع مراجعة لائحة التكريس.
 
- ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانحرافات الجنسية بكل أنواعها.
 
 
ومن جانبه، أوصت أيضا لجنة الإعلام بإنتاج  سلسلة أفلام قصيرة مشوقة لا تتعدى 3 دقائق عن إدمان الميديا والإلحاد وأنواع الإدمان والمثلية الجنسية والتحول الجنسي.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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