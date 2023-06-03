تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، مشيرا لتداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 668 شاحنة، و30 سيارة.
و شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 284 شاحنة و 4 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة .
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها .
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