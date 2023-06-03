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بدء لجنة امتحان الفقه للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية

السبت، 03 يونيو 2023 09:09 ص
بدء لجنة امتحان الفقه للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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بدأت اللجنة الأولى للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة الفقه ، والتي تستمر حتى الساعة الحادية عشر.
 
يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
ومن تعليمات إدارة الامتحانات انه يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.
 
ويحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالأسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.
 
كما  يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، و يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر،و يحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسئوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.
 
و يحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.
 
 

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