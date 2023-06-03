وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن باكستان احتجزت الصيادين زعما أن قواربهم تسللت إلى باكستان عبر المياه الإقليمية في بحر العرب، مضيفة أنهم عبروا إلى الهند برا بعد منتصف الليلة الماضية باستخدام "شهادة سفر طارئة" صادرة عن المفوضية الهندية العليا في إسلام أباد.

وقال مسؤول هندى "إن فريقا من الأطباء الهنود أجرى الفحص الطبى على الصيادين عقب عودتهم إلى الوطن".



يشار إلى أنه كثيرا ما يتم القبض على الصيادين ومصادرة قواربهم من جانب الهند وباكستان لأن الحدود البحرية في بحر العرب غير محددة بشكل جيد، كما تفتقر الكثير من قوارب الصيد للتكنولوجيا للتحقق من موقعها بدقة.