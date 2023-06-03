انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

انتظمت العملية الامتحانية في أول أيام الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، وسط حالة من الإستنفار بالأجهزة الأمنية والتنفيذية ومنطقة بورسعيد الأزهرية.

وتابع الشيخ ياسر علام، مدير منطقة بورسعيد الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، انتظام عملية الامتحانات فى معهد بورسعيد الاعدادي الثانوي الواقع في نطاق حي المناخ - أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد.

وسادت حالة من الهدوء في اللجان بعد دخول الطلبة والطالبات باللجان على مستوى المحافظة، وتم تفتيش الطلاب قبل دخولهم إلى اللجان ووضع متعلقاتهم خارج اللجنة، وتم التشديد على منع اصطحاب التليفونات المحمولة.

ويؤدي الطلبة والطالبات امتحانات مادة الفقه في المرحلة الأولى ولمدة ساعتين من التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر، والمادة الثانية الحديث من الحادية عشر ونصف إلى الواحدة والنصف ظهراً.