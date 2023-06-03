17 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية داخل 53 لجنة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة سوهاج حيث يؤدى الإمتحان أكثر من 17 ألف طالب وطلبة الإمتحان بالقسمين العلمى والادبى داخل 53 لجنة إمتحانية هي عدد لجان الإمتحانات بالمحافظة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنظمة في هذا الشأن.

وعلى جانبا أخر عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الأربعاء الماضى ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المنطقة لقاءً موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2022/2023م ومساعديهم بحضور الدكتور أحمد مكي ، مدير عام العلوم العربية والشرعية و شومان محمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمناقشة التفاصيل والتعليمات النهائية لبدء الامتحانات السبت القادم.

وأوضح رئيس المنطقة خلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري ، مدير إدارة الامتحانات وشعبان جابر، إدارة الامتحانات أهمية دور أمن اللجان في تنظيم حركة الطلاب والكشف عن وسائل الغش.

كما دعا رؤساء اللجان لفرض الانضباط فيما يخص حضور وانصراف جميع العاملين لديهم والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية، ملقيًا الضوء علي الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة ، مشيراً إلى أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك ، كما قام بالرد علي استفسارات الحضور.

وأكد علي أهمية الدور الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة، لافتاً النظر إلي أن دور رؤساء اللجان ومساعديهم والأعضاء يأتي في المقام الأول قبل أي شيء أخر، متمنيًا في نهاية حديثه لهم التوفيق والسداد.