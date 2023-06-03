انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بـ7 لجان موزعة بمدن وقرى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمقرات انعقاد 7 لجان امتحانات بمدن وقرى شمال سيناء بمناطق العريش وبئر العبد والحسنة، بعد وصول الطلاب إليها وسط إجراءات مشددة.

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري به لجان امتحانية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتمركز سيارة إسعاف في محيط اللجنة.

وأشار أنه سبق انعقاد لجان الامتحانات تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب بشمال سيناء، أن غرف عمليات متابعة الامتحانات بالمنطقة لم تتلق أى شكاوى،وغرفة العمليات بالمنطقة على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم، وتم وصول الممتحنين للجان والطلاب بعدد 7 لجان للامتحانات موزعة بواقع لجنتين بالعريش ولجنة ببئر العبد ولجنة بالشيخ زويد ولجنة برابعة ولجنة بأم شيحان ولجنة بالجفجافة بوسط سيناء، وأن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.

وسيتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، وبدأت الامتحانات اليوم وتستمر حتى 12 يوليو القادم.

وأضاف أنه تم التوجيه أن من حق الطالب توفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحانات وتوفير الخدمات الطبية والأمنية حتى يؤدى امتحانه بشكل جيد، لافتا انه تم عقد اجتماع سابق مع السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتوفير الخدمات الأمنية والصحية والمياه والكهرباء.