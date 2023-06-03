اليوم السابع: الحوار الوطنى يواصل جلساته النقاشية لاستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "الحوار الوطنى يواصل اليوم جلساته النقاشية لاستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة"، وفيه: قانون حرية تداول المعلومات على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى لجنة النقابات تناقش المعوقات أمام العمل الأهلى.. ومناقشة تحديات الفلاح ورواد الأعمال والاستثمارات، والتفاصيل في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ توجيهات رئاسية بمتابعة العمل فى المشروعات بالمحافظات.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة.. ويؤكد: نستهدف سرعة إنجاز المشروعات.

ـ 37 جامعة مصرية فى تصنيف «التايمز» البريطانى لأهداف التنمية المستدامة.

ـ جيل بايدن فى الأهرامات.. احتفلت ببداية عام جديد فى حياتها وأبدت إعجابها بالحضارة المصرية.

ـ الأهلى يستضيف الوداد المغربى.. قمة كروية عربية بذهاب نهائى أفريقيا الليلة.. كولر يبحث عن نتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة.. وفاندينبروك يسعى لمفاجأة المارد الأحمر بالقاهرة.



