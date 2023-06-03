اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية تصلى صلاة السجدة مساء اليوم احتفالا بعيد العنصرة

السبت، 03 يونيو 2023 11:20 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تصلى صلاة السجدة مساء اليوم احتفالا بعيد العنصرة الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة غدا الأحد 4 يونيو، والذى يوافق 5 بؤونة فى التقويم القبطى، وذلك بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، حيث يقصد بهحلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بـ 10 أيام بحسب ما جاء فى رواية سفر أعمال الرسل. 

ويصلى الأقباط فى هذا العيد صلاة تسمى صلاة السجدة، والتى تبدأ فى الكنائس ليل اليوم السبت، حيث يؤديها الأقباط ساجدون، لثلاث مرات حيث تعيدالكنيسة مرتين في طقس  الصعود صباحًا ومساء عن طريق القداس فى الصباح وصلاة السجدة فى المساء.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الإثنين التالى إجازة،  ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم  لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة  بسبعة أسابيع  (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.

ويبدأ الأقباط منذ الغد فى صوم الرسل الذى يمتد حتى 45 يوما، لمشاركة الرسل فى صومهم وصلاتهم التى تجسد بدء خدمتهم وتبشيرهم بالمسيحية فى كل الأقاليم.

 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد العنصره

صوم الرسل

صلاه السجده



الموضوعات المتعلقة

المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يعقد جلسته العامة فى وادى النطرون

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:34 م

الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفلان بعيد الصعود غدا الخميس

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية توسع دائرة التواصل مع الأقباط عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.. عظة أسبوعية أون لاين الأربعاء وعظة يوم الأحد للبابا تواضروس الثانى.. ومقالات لمجلة الكرازة المرقسية

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:00 ص

تعرف على مهام لجنة العلاقات المسكونيسة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 11 مايو 2023 11:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة