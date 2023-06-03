الطفل محمد ابن الشرقية يبدع فى الإنشاد الديني والمدائح النبوية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وهب الله الطفل محمد السيد ابن الشرقية، حنجرة ذهبية فى الإنشاد الدينى وترتيل القرآن الكريم يحاكى المبتهلين وكبار القراء، "اليوم السابع" التقى محمد ليكشف عن موهبته يقول الطفل محمد السيد منصور 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى من قرية طوخ مركز أبو كبير محافظة الشرقية بدأت فى الإنشاد منذ حوالى من 3 سنوات .

اكتشف صوتى والدى ووالدتى عندما كنت أشدو كعادتى بالمنزل واستوقفني والدي وطلب مني أعيد الأنشودة وأعجب بها وبصوتى جدا وبعدها بدأ فى تشجيعي ومن وقتها انطلقت فى سماع الاناشيد والابتهالات وتقليدها وبدأ اقاربه يسمعونه ويطلبون منه الإنشاد في كل المحافل واطلقوا عليه لقب "المنشد" وأصبح من مشاهير المنطقة بهذا اللقب.

ولفت أن المعلمين بمدرسته ومدير المدرسة حددوا له يوميا فقرة فى الإذاعة المدرسية وهذا رفع من معنوياته وأعطاه الثقة فى نفسه والشجاعة وبعدها التحق بقصر ثقافة منصور حسن بمدينة أبو كبير والذى صقل موهبته وجعله يتعلم مخارج الحروف والمدود وطبقات الصوت كما شارك من خلال قصر الثقافة فى حفلات كبرى وفى فى عدد من المسابقات حصد فيها مراكز متقدمة

وأشار والد محمد أن نجله بدأ فى حفظ القرآن الكريم وبدأ فى محاكاة كبار مشايخ وقراء إذاعة القرآن الكريم وايضا تقليد عدد من القراء وباذن الله سوف يختم القرآن قريبا ويبدأ فى دراسة احكامه وعلومه متمنيا أن يحظى نجله بفرص تعليم مقامات الصوت وأحكام المدود والوقوف ومخارج الألفاظ عن طريق متخصصين .