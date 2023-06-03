الصحة العالمية: 200 مرض يسببها الغذاء غير الآمن من الإسهال للسرطانات

كتبت أمل علام

يحتفل العالم باليوم العالمى لسلامة الأغذية يوم 7 يونيو من كل عام، حيث يمرض مليون و600 ألف شخص بسبب الطعام غير الآمن في يوم واحد في المتوسط، كما أن 340 من الأطفال دون سن الخامسة يموتون في المتوسط ​​كل يوم بسبب أمراض منقولة بالغذاء يمكن الوقاية منها.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن 200 مرض يسببه الغذاء غير الآمن، من الإسهال إلى السرطانات.

معايير الغذاء تنقذ الأرواح

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه يلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو 2023 الانتباه إلى معايير الغذاء، حيث تصيب الأمراض المنقولة بالغذاء شخصًا واحدًا من كل 10 أشخاص حول العالم كل عام، وتساعدنا معايير الغذاء على ضمان سلامة ما نأكله .

في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، تنظم منظمة الصحة العالمية سلسلة من المحادثات حول سلامة الأغذية لزيادة الوعي وتشجيع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة على مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة وسلامة الأغذية، على مدار 4 أيام، وتستكشف منظمة الصحة العالمية الموضوعات الكامنة وراء موضوع اليوم العالمي لسلامة الأغذية: "معايير الغذاء تنقذ الأرواح".و

وهناك ما يقرب من 200 سبب يمكن أن يجعل الطعام غير آمن، والعواقب الصحية لا تتعلق فقط بالإسهال والقيء، يمكن أن يسبب الطعام غير الآمن أعراضًا حادة ولكنه أيضًا يسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان أو الأمراض النفسية أو حتى يؤثر على المدخول الغذائي .