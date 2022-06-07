اليوم السابع
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الصحة العالمية تحتفل بيوم سلامة الغذاء تحت شعار"أغذية أكثر أمانًا لصحة أفضل"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:00 ص
الصحة العالمية تحتفل بيوم سلامة الغذاء تحت شعار"أغذية أكثر أمانًا لصحة أفضل" اليوم العالمي لصحة الغذاء
كتبت أمل علام

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تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2022تحت شعار أغذية أكثر أمانا لصحة أفضل، سيعمل اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذى يعقد اليوم الموافق 7 يونيو 2022 على توجيه الانتباه إلى المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها، وعلى حشد الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخاطر، وعلى تحسين صحة الإنسان. 
 
تؤثر الأمراض المنقولة بالأغذية كل عام على 1 من كل 10 أشخاص في العالم، ويوجد أكثر من 200 من هذه الأمراض - بعضها خفيف، وإن كان بعضها الآخر مميت، وقد استحدثت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لسلامة الأغذية في عام 2018 لزيادة الوعي بهذه القضية الهامة، وتشترك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين.
 
ويسلط موضوع هذا العام "غذاء آمن لصحة جيدة"، الضوء على الدور الذي تؤديه الأغذية المأمونة والمغذية في ضمان صحة الإنسان ورفاهه، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المحددة لجعل الأغذية أكثر سلامة.
 
ولكل منّا دور يؤديه؛ فسواء كنا نزرع الطعام أو نعالجه أو ننقله أو نخزنه أو نبيعه أو نشتريه أو نعده أو نقدمه، فإن سلامة الأغذية تكمن بين أيدينا جميعاً، وإذا عملنا معاً، فسنتمكن جميعاً من المساعدة على إيجاد غذاء آمن لصحة أفضل.
 

اليوم العالمي لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء

صحة أفضل


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