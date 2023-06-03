السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى قرى درب الأربعين دون إصابات بالوادى الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز باريس محافظة الوادي الجديد ، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في مزرعة نخيل بقرى درب الأربعين جنوب مركز باريس، دون إصابات بشرية، حيث تم الدفع بوحدات الإطفاء لموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد بنشوب حريق بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، وتبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة فدان بالقرية الثانية بدرب الأربعين وتسبب الحريق في تفحم 70 شجرة نخيل ، دون خسائر بشرية، ودفعت الوحدة المحلية بسيارات المياه النقالى لدعم جهود سيارات الإطفاء، وجرى إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.