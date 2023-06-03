اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى: سعدت بلقاء السيدة جيل بايدن خلال زيارتها لبلدها الثانى مصر

السبت، 03 يونيو 2023 08:47 م
السيدة انتصار السيسى: سعدت بلقاء السيدة جيل بايدن خلال زيارتها لبلدها الثانى مصر خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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أعربت السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن سعاداتها بلقاء السيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زياراتها للقاهرة والتي استغرقت يومين.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى عقب توديعها سيدة أمريكا الأولى، "سعدت بلقاء السيدة جيل بايدن، خلال زيارتها لبلدها الثاني مصر فى زياره استغرقت يومين".
 
وودعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر.
 
واستقبلت السيدة انتصار السيسى، أمس بمطار القاهرة الدولي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التي تمتد على مدار يومين.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية ، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .
 
ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر .
 

السيسي

الرئيس السيسى

انتصار السيسي



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