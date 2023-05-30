السكة الحديد تعلن خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بامتداد قطارى 809 / 810 لمحطة شربين

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة.. وبيانها كالآتى:

اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم إمتداد قطار 809 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالى.

كما تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءاً بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالى.

ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [ 458 – 508 – 803 ] طبقا للجداول المرفقة.